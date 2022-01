24h Daytona 2022 | Meyer Shank li gela tutti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) La calda e assolata Florida ha regalato la 24h dipiù fredda di sempre in questo, con temperature che nella notte sono scese al di sotto dello zero. Ma a scaldare l’ambiente ci ha pensato ilRacing, che ha trionfato alla classica americana per la prima volta dopo dieci anni. Per la struttura di Mikeè il secondo successo di peso in carriera, dopo la Indianapolis 500 conquistata l’anno scorso. Ed è stato proprio il vincitore di Indy, Helio Castroneves, a trascinare la squadra in questo trionfo, assieme a Simon Pagenaud, Tom Blomqvist e Oliver Jarvis. Nelle classi GTD, la Porsche ha dominato la classe Pro e si è portata a casa anche la categoria Pro Am. Rolex 24, Qualfying Race: WTR vince ma che battaglia 24h: cosa è successo nell’edizione ...

porsche wright, Gara (top five di classe) Pos. Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 DPi Jarvis/Castroneves/Blomqvist/Pagenaud Oreca/Acura Team Shank 761 giri 2 DPi Taylor/Albuquerque/Rossi/...Lamborghini, Lexus, Porsche e Mercedes hanno regalato emozioni nelle prime ore delladiin GTD PRO, nuova categoria che corre rimpiazza di fatto la GTLM. L'inizio della notte ha premiato ...Wayne Taylor Racing driver Filipe Albuquerque says Acura surprised everyone by finishing first and second in the IMSA SportsCar Championship's Daytona 24 Hours, against the numerically dominant ...Daytona 24 Hours GTD Pro winner Mathieu Jaminet says his "crazy" battle for victory with Laurens Vanthoor that ended in final lap contact was "on the limit, maybe even over".