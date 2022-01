Ultime Notizie Roma del 30-01-2022 ore 12:10 (Di domenica 30 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora non ben ritrovate l’ascolto una buona domenica da Francesco Vitale in studio Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica ricevendo 759 voti su 1009 con quorum fissato a585 prima del decisivo VIII scrutinio Montecitorio maggioranza aveva raggiunto un’intesa sul secondo mandato è l’attuale capo dello Stato aveva dato la sua disponibilità a leggermente previsto per il 3 febbraio 15:30 Laura ha salutato la relazione con un applauso di oltre 4 minuti Mattarella è il secondo capo dello Stato più votato della storia italiana Dopo Sandro Pertini le sue prime parole Dopo le elezioni le emergenze richiama senso di responsabilità ha detto lunedì 31 gennaio scade l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto adottato per contenere l’ondata di contagi provocata dalla variante omicron la proroga però da fonti di governo è ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora non ben ritrovate l’ascolto una buona domenica da Francesco Vitale in studio Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica ricevendo 759 voti su 1009 con quorum fissato a585 prima del decisivo VIII scrutinio Montecitorio maggioranza aveva raggiunto un’intesa sul secondo mandato è l’attuale capo dello Stato aveva dato la sua disponibilità a leggermente previsto per il 3 febbraio 15:30 Laura ha salutato la relazione con un applauso di oltre 4 minuti Mattarella è il secondo capo dello Stato più votato della storia italiana Dopo Sandro Pertini le sue prime parole Dopo le elezioni le emergenze richiama senso di responsabilità ha detto lunedì 31 gennaio scade l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto adottato per contenere l’ondata di contagi provocata dalla variante omicron la proroga però da fonti di governo è ...

