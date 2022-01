Tali e Quali 2022: la finale stasera su Rai1 (AGGIORNATA) (Di domenica 30 gennaio 2022) stasera su Rai1, a partire dalle 21:30 circa, va in onda la finale di Tali e Quali 2022, l'ultima edizione dello show condotto da Carlo Conti. UPDATE: La puntata prevista di Tali e Quali non è andata in onda per lasciare spazio allo speciale di Porta a Porta dedicato alla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali rispetto alla nuova data di messa in onda. La finale di Tali e Quali 2022 sancirà chi sarà il campione della nuova edizione. L'appuntamento è per stasera su Rai1 alle 21:30 circa con lo show condotto da Carlo Conti. Quest'ultima puntata sarà divisa in due parti: nella prima ci ... Leggi su movieplayer (Di domenica 30 gennaio 2022)su, a partire dalle 21:30 circa, va in onda ladi, l'ultima edizione dello show condotto da Carlo Conti. UPDATE: La puntata prevista dinon è andata in onda per lasciare spazio allo speciale di Porta a Porta dedicato alla rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali rispetto alla nuova data di messa in onda. Ladisancirà chi sarà il campione della nuova edizione. L'appuntamento è persualle 21:30 circa con lo show condotto da Carlo Conti. Quest'ultima puntata sarà divisa in due parti: nella prima ci ...

Advertising

DramaClaudio : Il signor Vespa ha impedito la trasmissione già prevista di tali e quali su Rai 1 convinto di fare chissà che ascol… - MariluBurnacci1 : Anche questo speciale è per l’elezione del presidente ??? Come ieri cancellazione tali e quali ?#amici21 - dariodiba : Ma come viene gestita la Rai? Ieri inutilmente lunghissima maratona sull'elezione del Presidente Repubblica sino al… - giulopa : @carlaruocco1 Siete diventati come loro: tali e quali.Peccato. #Mattarella come massimo garante della Costituzione,… - LorySmile_TV : @Sue46917270 Mi hai attribuito cose che è la vostra protetta in pratica.Siete tali e quali.Ti pare normale che rifi… -