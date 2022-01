Roma, Pinto all’assalto di Nandez: c’è il via libera di Mou (Di domenica 30 gennaio 2022) La Roma ha trovato l’alternativa in mezzo al campo: si tratta di Nandez del Cagliari, Pinto ha il via libero di Mou La Roma ha trovato un’alternativa a centrocampo dei tanti nomi usciti nelle scorse settimane. Tiago Pinto è al lavoro per cercare di trovare un accordo con il Cagliari per Nandez. Con il via libera di Mourinho, il direttore sportivo andrà all’assalto dell’uruguaiano visto che La Juventus si è defilata con l’imminente arrivo di Zakaria. A riferirlo Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Laha trovato l’alternativa in mezzo al campo: si tratta didel Cagliari,ha il via libero di Mou Laha trovato un’alternativa a centrocampo dei tanti nomi usciti nelle scorse settimane. Tiagoè al lavoro per cercare di trovare un accordo con il Cagliari per. Con il viadi Mourinho, il direttore sportivo andràdell’uruguaiano visto che La Juventus si è defilata con l’imminente arrivo di Zakaria. A riferirlo Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

