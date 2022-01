Roma, giro di droga, rame e parti di auto: usavano un autodemolitore come base, arrestati (Di domenica 30 gennaio 2022) Si nascondevano all’interno di un autodemolizioni, dove erano domiciliati: quattro le persone arrestate dai carabinieri nella serata di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e ricettazione in concorso. Gli uomini sono stati trovati in possesso di droga e soldi in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Leggi anche: droga, gli arresti di ieri Era la serata di ieri, 29 gennaio 2022, quando i carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno tratto in arresto quattro uomini: due cittadini Romani di 59 e 45 anni, e due cittadini romeni di 42 e 26 anni. Tutti avevano dei precedenti. Sono stati trovati all’interno di un autodemolizioni vicino al fiume Aniene, luogo dove erano domiciliati. I quattro erano in possesso di 47 grammi di shaboo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 30 gennaio 2022) Si nascondevano all’interno di undemolizioni, dove erano domiciliati: quattro le persone arrestate dai carabinieri nella serata di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e ricettazione in concorso. Gli uomini sono stati trovati in possesso die soldi in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Leggi anche:, gli arresti di ieri Era la serata di ieri, 29 gennaio 2022, quando i carabinieri della StazioneLa Storta hanno tratto in arresto quattro uomini: due cittadinini di 59 e 45 anni, e due cittadini romeni di 42 e 26 anni. Tutti avevano dei precedenti. Sono stati trovati all’interno di undemolizioni vicino al fiume Aniene, luogo dove erano domiciliati. I quattro erano in possesso di 47 grammi di shaboo, ...

CorriereCitta : Roma, giro di droga, rame e parti di auto: usavano un autodemolitore come base, arrestati - AlessandraB18 : @TheExtremista Ma tu conosci chi c’è in FdI? Fatti un giro a Roma, vienili a conoscere e poi ne riparliamo. - ho_preso_vento : @misstomlison28 Ho già pronta la sceneggiatura:nuovo studente spagnolo che non conosce ancora bene l'italiano,fa am… - itsaboutlou : quella voglia di svegliarti di domenica mattina col sole a roma, fare colazione con i cornetti caldi al baretto e p… - bojrnrag : RT @dantebalestra1: Questa sabato sera lo passo da solo con Anita, perché mio figlio e Manuel hanno deciso di prendere Paperella e fare un… -