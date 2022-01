Omicron, Agenas: «Scende l'occupazione delle terapie intensive al 16%, il calo in 11 regioni» (Di domenica 30 gennaio 2022) Nuovi dati sul virus, ecco cosa succede. Scende l'occupazione delle terapie intensive dei malati Covid in 11 regioni e il valore meglio nazionale passa al 16% con la riduzione di un punto... Leggi su ilmattino (Di domenica 30 gennaio 2022) Nuovi dati sul virus, ecco cosa succede.l'dei malati Covid in 11e il valore meglio nazionale passa al 16% con la riduzione di un punto...

Advertising

infoitinterno : Omicron, Agenas: «Scende l'occupazione delle terapie intensive al 16%, il calo in 11 regioni» - Gazzettino : Omicron, #agenas: «Scende l'occupazione delle #terapie intensive al 16%, il calo in 11 regioni» - ilmessaggeroit : Omicron, #agenas: «Scende l'occupazione delle #terapie intensive al 16%, il calo in 11 regioni» - blogfp : RT @Avvenire_Nei: Covid. Figliuolo: superato il picco di Omicron. Frena l'aumento dei ricoverati - mptuitter : RT @Avvenire_Nei: Covid. Figliuolo: superato il picco di Omicron. Frena l'aumento dei ricoverati -