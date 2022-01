Mattarella bis, ora resta da capire se Draghi abbia davvero puntato al Colle (Di domenica 30 gennaio 2022) Il vostro umile predittore è assai soddisfatto. Mi ero esposto a metà dicembre e, a differenza dei politologi un tanto al chilo, non avevo cambiato pronostici come camicie sudate, anche perché a me nessuno chiede un pronostico. Era assai prima che Macron si esprimesse, il 7 gennaio, in maniera così esplicita per una riconferma del duo, attirandosi l’ironia anche di Travaglio. Che non teneva conto di un fattore, le svariate centinaia di miliardi ottenute da Giuseppe Conte e che i prestatori vogliono garantite dall’unico italiano di cui si fidano, Mario Draghi. Garanzia che si ottiene lavorando a Palazzo Chigi. Confesso che nella mia certezza non pensavo, allora, al bis. Immaginavo un Carneade ben noto, incapace di fare ombra, e privo di ghiribizzi al momento di riattribuire l’incarico dopo le Politiche del 2023. Avevo sottovalutato l’insipienza tattica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Il vostro umile predittore è assai soddisfatto. Mi ero esposto a metà dicembre e, a differenza dei politologi un tanto al chilo, non avevo cambiato pronostici come camicie sudate, anche perché a me nessuno chiede un pronostico. Era assai prima che Macron si esprimesse, il 7 gennaio, in maniera così esplicita per una riconferma del duo, attirandosi l’ironia anche di Travaglio. Che non teneva conto di un fattore, le svariate centinaia di miliardi ottenute da Giuseppe Conte e che i ptori vogliono garantite dall’unico italiano di cui si fidano, Mario. Garanzia che si ottiene lavorando a Palazzo Chigi. Confesso che nella mia certezza non pensavo, allora, al bis. Immaginavo un Carneade ben noto, incapace di fare ombra, e privo di ghiribizzi al momento di riattribuire l’incarico dopo le Politiche del 2023. Avevo sottovalutato l’insipienza tattica ...

Advertising

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - econapostrofo : 30 gennaio 2022, ANSA 'E' Mattarella bis, il Parlamento lo acclama con 759 voti' #econapostrofo #mattarella #bis… - n_nad1a : RT @Ferula18: Non molti capiscono che il bis di Mattarella apre un varco al presidenzialismo e lo fa apparire come panacea. La realtà è che… -