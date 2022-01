Incendio in casa nel Reggiano, morti due fratellini (Di domenica 30 gennaio 2022) Avevano 7 e 8 anni 30 gennaio 2022 10:20 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 30 gennaio 2022) Avevano 7 e 8 anni 30 gennaio 2022 10:20 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ...

Advertising

SkyTG24 : Incendio in una casa nel Reggiano, due ragazzi muoiono tra le fiamme - 24emilia : Fabbrico. Incendio in una casa, muoiono 2 fratellini di 7 e 8 anni | 24Emilia - franser_real : Esplosione e incendio in una casa: morti due fratellini di 7 e 8 anni - LIrresponsabile : Esplosione in una casa: morti due fratellini di 7 e 8 anni - - siciliafeed : Terribile incidente: problema con impianto a gas, esplosione in casa. Nulla da fare per due piccoli di 8 e 7 anni -… -