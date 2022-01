I dati migliorano | calano i contagi e finalmente anche i decessi

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sono 104.065 i nuovi casi di Covid registrati in Italia a fronte di 818.169 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 12,7%, in calo dell'1% rispetto a sabato. Nelle ultime 24 ore i ...

È quanto emerge daidel ministero della Salute. Il tasso di positività si attesa a 12,7%, con un calo dell'1% rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoveri nei reparti ordinaria: sono 19 in ...Cala in 11 Regioni la pressione sulle terapie intensive. Secondo ipubblicati da Agenas , il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti ...Abruzzo (ora al 20% di ...Vulcano, dal primo febbraio i turisti potranno ritornare. Il sindaco: "Dati relativamente al gas continuano a migliorare" ...Sono 818,169 i tamponi, tra antigenici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Il tasso di positività si att ...