E' bis Mattarella | Parlamento lo acclama con 759 voti

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il bis, per la seconda volta nella storia repubblicana. Un plebiscito. Una richiesta corale del, quella per Sergio, che con 759ed un lunghissimo applauso e standing ovation ...

Advertising

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - jmorat : RT @ProfCampagna: #PresidenteRepubblica #MattarellaBis Mattarella bis e coalizione del #centrodestra distrutta? Oggi potrebbe essere un g… - carmenthesister : L'analisi più azzeccata, purtroppo, si dimostra questa 'Romanzo Quirinale / E Goldman Sachs disse: “Draghi al Colle… -

Ultime Notizie dalla rete : bis Mattarella

... che a dicembre scorso aveva ricevuto proprio dalle mani del Capo dello Stato l'attestato di Alfiere della Repubblica per il supporto dato alla sua famiglia ( LO SPECIALE- IL ......così anche quelli con i centristi - Udc - Noi per l'Italia e i 'totiani' di Cambiamo - che venerdì notte hanno annunciato il 'mani libere' per la trattativa sul Colle che ha portato alil Parlamento è stato costretto a ricorrere al bene rifugio Sergio Mattarella. Il Presidente uscente aveva sempre e con forza motivato il suo no alla richiesta di bis che arrivava a gran voce da più ...Le elezioni del Presidente della Repubblica, appena concluse con il bis di Sergio Mattarella, hanno visto “alla ribalta”, seppur nel modo sempre discreto e professionale che la contraddistingue, la gi ...