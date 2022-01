Conte a brutto muso contro Di Maio | ' Era in cabina di regia | lui deve dare spiegazioni'

(Di domenica 30 gennaio 2022) DiDi: dentro M5s lo sè in atto e non si vede una via d'uscita. 'Se Diparla di fallimento e ha delle posizioni le illustrerà perché lui era in...

Globalist.it

Tutto è nato quando lo stessoaveva trovato un'intesa con Salvini e Meloni (e con l'appoggio - almeno iniziale - di Letta) per votare una donna Capo dello Stato (Elisabetta Belloni, ndr). '...... chi per Amato, chi per Draghi, chi per Mattarella " e soprattutto nel correre dietro ae ... l'hanno fatta sentire non solo con lo scroscio di voti a Mattarella, ma anche mollando dila ...Il presidente del Movimento contro l'ex capo politico: "Il chiarimento l'ho chiesto prima io, Di Maio avrà modo di spiegare" ...Sugli abboccamenti con Salvini e sui rapporti con il Pd di Enrico Letta Conte fa la sintesi e replica a Di Maio: “Il chiarimento? L’ho chiesto prima io” ...