Addio a Kulusevski | ormai è tutto fatto | ecco chi lo ha preso

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 30 gennaio 2022) Dejanè sembrato fin dal primo giorno di questo mercato l’uomo da sacrificare per fare cassa e ora è a un passo dall’. La Juventus ha bisogno di incassare dopo l’oneroso acquisto di Dusan Vlahovic e per rinforzare le proprie casse deve per forza vendere e Dejanè l’uomo giusto per guadagnare e liberarsi di un giocatoreconsiderato in esubero. L’acquisto di Vlahovic èdiventato pura realtà e a Torino sono diventati tutti entusiasti per l’arrivo di uno dei giocatori più amati e apprezzati di questa Serie A. Per far sì che il serbo possa essere però sostenibile da un punto di vista economico è anche necessario vendere, sopratperché in attacco i nomi sono diventati davvero troppi. Tra giocatori in scadenza di contratto e nomi poco appetibile al ...