Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna e causa problemi a qualche utente, ecco il fix - techworldaleant : Dopo aver installato la versione beta di WhatsApp per Android 2.22.4.6 (e anche la beta 2.22.4.7), alcuni segnalano… - DarioMassi : #WhatsApp Beta: novità per i link d'invito ai gruppi - TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.22.4.5 con una piccola novità - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp, inviare foto e video sarà più semplice: ecco cosa cambierà -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp Beta

Come sempre, è difficile stabilire tempistiche concrete dal debutto di una funzionalità inalla sua disponibilità sul canale stabile: sappiamo chepreferisce procedere con prudenza e ...L'aggiornamento2.22.4.5 appena messo a disposizione (via ApkMirror, o Play Store se iscritti al gruppo di tester della messaggistica verde) per gli utenti Android dicompleta questo ...Il grande assente su iPad è il client di WhatsApp, ma sembra che la situazione sia destinata a cambiare. E in meglio. Il commento di Will Cathcart, alla guida di WhatsApp.WhatsApp CEO has hinted at the launch of an iPad app, which has been expected for a while now. Here are the details to check out.