Settima fumata nera in arrivo, ma c'è accordo per un Mattarella - bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Come in un film già visto, anche la Settima votazione per l'elezione del Capo dello Stato si avvia verso la fumata nera. Bocciata l'ipotesi Elisabetta Belloni, sponsorizzata da Salvini e Conte, oggi i ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 29 gennaio 2022) Come in un film già visto, anche lavotazione per l'elezione del Capo dello Stato si avvia verso la. Bocciata l'ipotesi Elisabetta Belloni, sponsorizzata da Salvini e Conte, oggi i ...

Advertising

RaiNews : La settima votazione. Si riprende stamattina. Ieri la nuova fumata nera per l'elezione del presidente della Repubbl… - TgLa7 : #Quirinale Settima fumata nera in arrivo, ma si riaffaccia l'ipotesi di un #Mattarellabis… - TgLa7 : #Quirinale Partiti in ordine sparso: Forza Italia si astiene; Pd, Lega e FdI saltano la prima chiama, così come i g… - Antonio53631671 : RT @RaiNews: #Quirinale, settima fumata nera: #Mattarella ottiene 387 voti, Nordio 64 - biabon : RT @RaiNews: #Quirinale, settima fumata nera: #Mattarella ottiene 387 voti, Nordio 64 -