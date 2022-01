Roberta Capua è la conduttrice di PrimaFestival: carriera e vita privata dell’ex Miss Italia (Di sabato 29 gennaio 2022) Roberta Capua nasce a Napoli il 5 Dicembre 1968, da mamma Marisa (Jossa, Miss Italia 1959). Sempre a Napoli Roberta compie i suoi studi fino al conseguimento della maturità classica. Nel 1986 decide di lasciare la sua città per intraprendere una carriera lavorativa altrove. Quest’anno sarà lei la conduttrice di PrimaFestival, esperienza alla quale ha rischiato di dover rinunciare a causa del Covid. Fortunatamente per lei, il test è risultato negativo poche ore prima dell’inizio della kermesse. Roberta Capua sulle orme di mamma Marisa: la vittoria a Miss Italia Nel 1986 Roberta Capua partecipa a Miss Italia ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 29 gennaio 2022)nasce a Napoli il 5 Dicembre 1968, da mamma Marisa (Jossa,1959). Sempre a Napolicompie i suoi studi fino al conseguimento della maturità classica. Nel 1986 decide di lasciare la sua città per intraprendere unalavorativa altrove. Quest’anno sarà lei ladi, esperienza alla quale ha rischiato di dover rinunciare a causa del Covid. Fortunatamente per lei, il test è risultato negativo poche ore prima dell’inizio della kermesse.sulle orme di mamma Marisa: la vittoria aNel 1986partecipa a...

