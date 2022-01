Quirinale | Toti | ora Draghi presidente tecnico o Casini politico

(Di sabato 29 gennaio 2022) "Io non ho nulla contro una donna o Belloni, o Cartabia, o Severino. Pero' vorrei capire qual e' il percorso. Perche´ una logica deve esserci: vogliamo unche sia la massima garanzia per la ...

VittorioSgarbi : #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellat… - fm347153 : RT @VittorioSgarbi: #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. f… - piero_aurelio : RT @VittorioSgarbi: #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. f… - lellovigliott : @LiciaRonzulli (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Disponibili a vitare Pier Ferdinando Casini per il Quirinale: hanno partecip… - Samu378 : RT @VittorioSgarbi: #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. f… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Toti

... la bocciatura, di Salvini come kingmaker del dossieranche se questa volta è colpa ... la Lega "Casellati Elisabetta", Fratelli d'Italia "Casellati E", i centristi (, Brugnaro, Lupi e ...Ma serve - ammonisceal Corriere della Sera - esperienza politica: saper fare da arbitro. Con un percorso istituzionale, capacita' di rappresentare il Paese e la sua storia. Evitiamo di ...In mattinata settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Si inizia alle 9:30. Prima le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti. Previsto anche u ...Oggi alle 9.30 la settima chiama per l'elezione del presidente della Repubblica. Delusione di Paroli e Bordonali per il fallimento di Casellati ...