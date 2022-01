Quirinale, Mattarella supera quorum. Parlamento lo applaude (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni ha salutato con un lungo applauso lo spoglio del voto a suo nome numero 505 con cui Sergio Mattarella ha superato il quorum per ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilin seduta comune integrato dai delegati delle Regioni ha salutato con un lungo applauso lo spoglio del voto a suo nome numero 505 con cui Sergiohato ilper ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Maruzzella8720 : In DIRETTA alle 21:30 il discorso del #presidenterepubblica #Mattarella direttamente dalle Hawaii #Quirinale - renatobrunetta : Auguri Presidente Mattarella e buon lavoro! ???? @Quirinale -