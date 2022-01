(Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) -ditra il Presidente della Repubblica, Sergio, e quello del Consiglio, Mario Draghi, al termine della cerimonia al Quirinale per il giuramento del nuovo giudice costituzionale Fillippo Patroni Griffi, mentre alla Camera è in corso il settimo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato, destinato a concludersi con un nulla di fatto. Nessun particolare per ora sui contenuti dell'incontro.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - lorepregliasco : Colloquio di mezz'ora Draghi-Mattarella #Quirinale - LaTeVilisione : RT @falcions85: A chi è 'preoccupato' per la sovrapposizione tra Quirinale e Sanremo, ricordo che nel 2014 Renzi presentò la lista dei mini… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Quirinale, colloquio di mezz'ora tra #Draghi e #Mattarella (a margine del giuramento di Patroni Griffi alla Consulta… - TV7Benevento : **Quirinale: colloquio venti minuti Mattarella-Draghi**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale colloquio

Il Tempo

In serata è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio - che già in uncon La Stampa aveva ... Rimane 'l'ipotesi Amato', in campo ogni volta che si parla del. Ma intanto lunedì scade il ......Sono in corso incontri tra Matteo Salvini e gli altri partiti del centrodestra dopo il...Letta ai cronisti presenti a Montecitorio che gli chiedevano dello stato dei lavori sul. 18:...La settima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica è iniziata alle 9:30: sarà l'ennesima fumata nera.Il ministro del Lavoro ed esponente di spicco del Pd Andrea Orlando parla dell'esito del sesto scrutinio per la presidenza della Repubblica e commenta l'ipotesi di un accordo Renzi-Salvini sul nome d ...