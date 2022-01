Mattarella bis, Meloni: “Salvini non mi ha spiegato la scelta” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Elisabetta Belloni “era un profilo neutrale, una soluzione autorevole e adeguata nel caso dello stallo” sulle elezioni per il Quirinale. Giorgia Meloni lo sottolinea a ‘Porta a Porta’, spiegando di non aver votato Mattarella perché “la considero una forzatura costituzionale” con cui “barattiamo 7 anni di presidenza con sette mesi di legislatura” per la paura dei parlamentari di andare al voto. Salvini come gliel’ha spiegato? “Non me l’ha spiegato”. Il leader della Lega dice: “Rispetto Fdi, ha fatto scelta di opposizione, l’anno scorso dicendo no a Draghi e ora no a Mattarella, la Lega ha fatto un’altra scelta”. “Ognuno fa il suo mestiere, la Meloni dirà allora non va bene Draghi, non va bene ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Elisabetta Belloni “era un profilo neutrale, una soluzione autorevole e adeguata nel caso dello stallo” sulle elezioni per il Quirinale. Giorgialo sottolinea a ‘Porta a Porta’, spiegando di non aver votatoperché “la considero una forzatura costituzionale” con cui “barattiamo 7 anni di presidenza con sette mesi di legislatura” per la paura dei parlamentari di andare al voto.come gliel’ha? “Non me l’ha”. Il leader della Lega dice: “Rispetto Fdi, ha fattodi opposizione, l’anno scorso dicendo no a Draghi e ora no a, la Lega ha fatto un’altra”. “Ognuno fa il suo mestiere, ladirà allora non va bene Draghi, non va bene ...

