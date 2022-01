Incidente in auto Sant’Antimo per Malcuit, il difensore: “Ora sto bene” – FOTO (Di sabato 29 gennaio 2022) Kevin Malcuit ha avuto un Incidente in auto a Sant’Antimo. Il difensore del Napoli rassicura tutti: “Sto bene, niente di grave“. Non si hanno particolari dettagli sulla dinamica del sinistro, al momento quello che si sa è che Malcuit ha avuto un Incidente nell’area di Sant’Antimo con la propria vettura. Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per il calciatore, che è uscito incolume dalla propria automobile. Dopo l’Incidente di Malcuit sono accorse sul posto molte persone per capire cosa fosse successo, oltre che per prestare dei soccorsi. Per il difensore del Napoli non c’è stato bisogno dei medici, perché non ha riportato nessun problema ... Leggi su napolipiu (Di sabato 29 gennaio 2022) Kevinha avuto unin. Ildel Napoli rassicura tutti: “Sto, niente di grave“. Non si hanno particolari dettagli sulla dinamica del sinistro, al momento quello che si sa è cheha avuto unnell’area dicon la propria vettura. Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per il calciatore, che è uscito incolume dalla propriamobile. Dopo l’disono accorse sul posto molte persone per capire cosa fosse successo, oltre che per prestare dei soccorsi. Per ildel Napoli non c’è stato bisogno dei medici, perché non ha riportato nessun problema ...

