Carolina Ginesini | un angelo in carcere | “Io e la mia associazione aiutiamo i detenuti | ma sono loro a salvarci”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ogni sabato, di Carrara, laureata in giurisprudenza, praticante nello studio legale dell’avvocatessa Cristina Lattanzi, va neldi via Pellegrini a Massa dove da cinque anni insieme a un gruppo di cittadini fa volontariato per i. Un tipo di volontariato particolare che lei racconta con un pizzico di emozione che regala una atmosfera particolare a questa esperienza.è stata per cinque anni la referente dell’’L’Altro Diritto’ che svolge un ruolo di tutela paralegale per i, senza sostituirsi aidifensori, ma integrandone il ruolo e creando quella finestra sul mondo per chi vive all’interno del. Ora la sua esperienza volge al fine e il testimone passerà nelle ...