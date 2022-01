Calciomercato Sampdoria, tutto fatto per Supryaga: i dettagli dell’affare (Di sabato 29 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: altro colpo in arrivo per i blucerchiati che avrebbero chiuso per Supryaga La Sampdoria è scatenata sul mercato. Ieri l’arrivo di Abdelhamid Sabiri e nella notte di Stefano Sensi, che saranno disponibili oggi per il primo allenamento con Marco Giampaolo, ma non è finita qui. A quanto riporta Sky Sport, la Sampdoria avrebbe chiuso la trattativa per Vladyslav Supryaga. L’accordo con la Dinamo Kiev sarebbe sulla base di un prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022): altro colpo in arrivo per i blucerchiati che avrebbero chiuso perLaè scatenata sul mercato. Ieri l’arrivo di Abdelhamid Sabiri e nella notte di Stefano Sensi, che saranno disponibili oggi per il primo allenamento con Marco Giampaolo, ma non è finita qui. A quanto riporta Sky Sport, laavrebbe chiuso la trattativa per Vladyslav. L’accordo con la Dinamo Kiev sarebbe sulla base di un prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@sampdoria | Depositato in Lega il contratto di Stefano #Sensi: il centrocampista arriva in prestito dall’@Inter - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | Per la difesa in arrivo #Dragusin della @juventusfc (quest'anno già in prestito… - TMit_news : ???? Contratto depositato in Lega: Stefano #Sensi in prestito secco alla #Sampdoria ????????? #TMmercato #calciomercato… - anakenyakbabeh_ : RT @MarcoBovicelli: #Sampdoria, Stefano #Sensi è arrivato a Bogliasco: primo allenamento con i nuovi compagni per il centrocampista in pres… - SBKreal : RT @MarcoBovicelli: #Sampdoria, Stefano #Sensi è arrivato a Bogliasco: primo allenamento con i nuovi compagni per il centrocampista in pres… -