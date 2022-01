Ultime Notizie Roma del 28-01-2022 ore 10:10 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con le informazioni Buongiorno dalla redazione Quirinale 2022 Ieri giornata di confronto per Matteo Salvini con i dirigenti del partito e con gli altri leader e a partire da quelli del centrodestra per tutta la giornata il Lidl ha spiegato un esponente della lega al governo ci sono state prospettate tre strade la prima quella che conduce ad un nome di centro destra la seconda di una figura che posso accompagnare tutti la terza quella di evitare accelerazioni una possibile conseguenza la guerra di nervi con gli alleati non ha ancora offerto il nome potrebbe farlo in queste ore al momento 130 il fermo sulla rosa di nomi Quelli della lista sono rimasti figure che erano circolate nei giorni scorsi tra i Tre Monti e Frattini quest’ultima il nome che era stato fatto nell’incontro con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 28 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con le informazioni Buongiorno dalla redazione QuirinaleIeri giornata di confronto per Matteo Salvini con i dirigenti del partito e con gli altri leader e a partire da quelli del centrodestra per tutta la giornata il Lidl ha spiegato un esponente della lega al governo ci sono state prospettate tre strade la prima quella che conduce ad un nome di centro destra la seconda di una figura che posso accompagnare tutti la terza quella di evitare accelerazioni una possibile conseguenza la guerra di nervi con gli alleati non ha ancora offerto il nome potrebbe farlo in queste ore al momento 130 il fermo sulla rosa di nomi Quelli della lista sono rimasti figure che erano circolate nei giorni scorsi tra i Tre Monti e Frattini quest’ultima il nome che era stato fatto nell’incontro con ...

