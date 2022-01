Trovato e soccorso l’escursionista caduto a Resia

Leggi su udine20

(Di venerdì 28 gennaio 2022) È di nazionalità Ucraina ma residente a Conegliano il trentatreenne infortunatosi durante una semplice passeggiata in Valassieme ad un connazionale. Dopo la prima chiamata al Nue112 e le prime informazioni confuse riferite in uno scarso italiano agli operatori della Sores, il compagno di gita ha richiamato circa mezzora dopo essersi spostato a piedi presso la chiesa di Lischiazze, per incontrare i soccorritori e guidarli dove si trovava il ferito. Nel frattempo l’elicottero aveva perlustrato per tutto il tempo la zona sopra la forra del Rio Nero e poi è dovuto rientrare per scadenza dell’orario di volo. I soccorritori della stazione di Moggio Udinese, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il ferito, che nel frattempo era stato riportato sul sentiero dal compagno. Da quanto si è appreso i due volevano fare un giro ad anello seguendo le ...