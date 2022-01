Quirinale 2022 | centrosinistra | Candidatura Casellati grave errore

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il centro destra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'elezione del Presidente della Repubblica". Lo dicono in una nota congiunta Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza al termine del vertice Pd, M5S, Leu. "Consideriamo la unilateraledella seconda carica dello stato, peraltro annunciata a un'ora dalla quinta votazione, un", aggiungono i leader. "Per il rispetto che si deve alle istituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula 'presente non votante'", concludono.

Roma, 28 gen. "Il centro destra continua a gestire irresponsabilmente il più importante passaggio democratico e costituzionale rappresentato dall'elezione del Presidente della Repubblica". Lo dicono ...