Quante posizioni ha guadagnato Matteo Berrettini agli Australian Open? N.6 in classifica, superato Rublev. Ma Nadal… (Di venerdì 28 gennaio 2022) Oggi, venerdì 28 gennaio, si è giocata la prima semifinale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2022 di tennis: Matteo Berrettini ha perso in quattro set contro lo spagnolo Rafael Nadal, così l'iberico, oltre a staccare un biglietto per la finale, ha rafforzato il quinto posto nel ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 31 gennaio. classifica ATP 17 GENNAIO 2021 1 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 65405 Rafael Nadal (Spagna) 48756 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 Jannik Sinner (Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 Occorre rammentare il ...

