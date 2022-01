Juventus, ecco Vlahovic: “Voglio rendere orgogliosa questa maglia” (Di venerdì 28 gennaio 2022) In attesa della presentazione ufficiale, Dusan Vlahovic ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Juventus. L’attaccante serbo ha firmato oggi, nel giorno del 22esimo compleanno, un contratto fino al 2026: “Sono felice di essere qui, è meraviglioso avere un compleanno così speciale – ha affermato l’ormai ex Fiorentina ai canali ufficiali del club – Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, lotteremo per traguardi importanti fino alla fine. La Juve rappresenta orgoglio, tradizione, famiglia, la Juve c’è sempre, non molla mai.” Sul suo ruolo nella nuova realtà, Vlahovic sceglie un profilo basso: “Sono a disposizione dell’allenatore e dei compagni, la squadra va al primo posto. Voglio rendere orgogliosa la società e questa ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) In attesa della presentazione ufficiale, Dusanha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della. L’attaccante serbo ha firmato oggi, nel giorno del 22esimo compleanno, un contratto fino al 2026: “Sono felice di essere qui, è meraviglioso avere un compleanno così speciale – ha affermato l’ormai ex Fiorentina ai canali ufficiali del club – Sono orgoglioso di far parte disquadra, lotteremo per traguardi importanti fino alla fine. La Juve rappresenta orgoglio, tradizione, famiglia, la Juve c’è sempre, non molla mai.” Sul suo ruolo nella nuova realtà,sceglie un profilo basso: “Sono a disposizione dell’allenatore e dei compagni, la squadra va al primo posto.la società e...

