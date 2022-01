Ennio: The Maestro, tutta la vita di Morricone nell’omaggio di Giuseppe Tornatore (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ogni volta è così. Ogni volta che mi capita di leggere o ascoltare qualcosa che lo riguarda ne resto rapito e affascinato. E’ successo anche assistendo al film di Giuseppe Tornatore, Ennio: The Maestro, evento cinematografico per due giorni, 29 e 30 gennaio, e poi nella normale programmazione dal 17 febbraio prossimo. Un documentario gigantesco, una lunga intervista al Maestro appunto. tutta la vita di Ennio Morricone, la sua storia raccontata con affetto e ammirazione. Figlio di un trombista, rinuncia agli studi di Medicina spinto dal padre, che da subito lo sprona ad imparare a suonare. La sua formazione musicale inizia nel Conservatorio di Santa Cecilia. Fondamentale fu la guida di Goffredo Petrassi, con il quale ebbe un rapporto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ogni volta è così. Ogni volta che mi capita di leggere o ascoltare qualcosa che lo riguarda ne resto rapito e affascinato. E’ successo anche assistendo al film di: The, evento cinematografico per due giorni, 29 e 30 gennaio, e poi nella normale programmazione dal 17 febbraio prossimo. Un documentario gigantesco, una lunga intervista alappunto.ladi, la sua storia raccontata con affetto e ammirazione. Figlio di un trombista, rinuncia agli studi di Medicina spinto dal padre, che da subito lo sprona ad imparare a suonare. La sua formazione musicale inizia nel Conservatorio di Santa Cecilia. Fondamentale fu la guida di Goffredo Petrassi, con il quale ebbe un rapporto ...

