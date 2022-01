Elisa Isoardi si confessa | “Mi sono sentita fragile” Poi quella voglia…

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo un periodo lontano dalla televisione,ha deciso dirsi nella sua ultima intervista: andiamo a vedere le sue parole. Torna a parlareche svela il periodo difficile lontano dalla scena televisiva ed una voglia inedita, mai rivelata fin ora. Andiamo quindi a vedere le sue parole durante l’intervista al settimanale Gente. L’attrice e conduttrice cammina sul red carpet (Via Screenshot)Dopo la grande esperienza all’Isola dei Famosi,continua ad aspettare la chiamata dal mondo della televisione. La conduttrice però non ha passato un periodo facile ed ancora oggi aspetta una chiamata dal jet set televisivo per tornare in scena. Salvo clamorosi colpi di scena, il suo ritorno sul piccolo schermo resta ...

Elisa Isoardi: il desiderio di un figlio: la vita privata: la carriera. Elisa Isoardi ha confessato che, a 39 anni compiuti, sentirebbe la mancanza di un figlio nella sua vita. Elisa Isoardi ha confessato a Gente come starebbe proseguendo la sua vita lontano dalla tv e per la prima volta la conduttrice ha confessato a cuore aperto il suo desiderio di un figlio. Elisa Isoardi resta ferma, dopo 18 anni di carriera televisiva è in pausa forzata, non ha un programma ma è felice dell'affetto del suo pubblico. Bellissima sulla copertina di Gente, nell'intervista si apre sul suo desiderio di maternità.