Da Liverani a Iachini | qual è il problema del Parma?

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dalla Serie A alla Serie B, con la costante difficoltà di fare punti e portare a casa una vittoria. Cambiati ben quattro allenatori, ma con pochissimi risultati. Viene allora da chiedersie sia ildel, compagine che – in meno di due anni – appare irriconoscibile. Da, passando per D’Aversa e Maresca, con un progetto fin troppo astratto e, forse, irrealizzabile. Tanti nomi nuovi e diversi “veterani” mandati via, senza trovare il giusto compromesso tra talento ed esperienza. Attualmente ilnaviga in acque pericolose e si ritrova più vicino alla zona playout che a quella playoff. Ildel: daa D’Aversa Il primo allenatore che si è ritrovato a lavorare con una squadra che ...