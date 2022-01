Covid, via libera dell’Aifa alla pillola di Pfizer: sarà disponibile in Italia dalla prima settimana di febbraio. Va presa entro 5 giorni dai sintomi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenzia Italiana del farmaco ha definito i criteri di utilizzo del medicinale Paxlovid, farmaco antivirale orale per la cura del Covid-19 della Pfizer, che ha ottenuto giovedì il via libera dell’Ema. Il farmaco aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della Commissione per la distribuzione in emergenza e sarà disponibile dalla prima settimana di febbraio 2022. Il farmaco orale antivirale, “che nello studio registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell’88% il rischio di ospedalizzazione e morte, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione recente da SARS-CoV-2 con malattia lieve-moderata che non necessitano ossigenoterapia e con condizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Commissione Tecnico Scientifica dell’Agenziana del farmaco ha definito i criteri di utilizzo del medicinale Paxlovid, farmaco antivirale orale per la cura del-19 della, che ha ottenuto giovedì il viadell’Ema. Il farmaco aveva già avuto nel dicembre 2021 il parere favorevole della Commissione per la distribuzione in emergenza edi2022. Il farmaco orale antivirale, “che nello studio registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell’88% il rischio di ospedalizzazione e morte, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione recente da SARS-CoV-2 con malattia lieve-moderata che non necessitano ossigenoterapia e con condizioni ...

