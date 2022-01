Brahim Diaz, che stoccata: “Non hanno fatto un tiro in porta!” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel corso di un’intervista rilasciata a Sportmediaset, ad una settimana dall’attesissimo derby contro l’Inter capolista, l’attaccante del Milan Brahim Diaz è tornato a parlare del match disputato contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, finito in parità e a reti inviolate. A suo avviso, il risultato di San Siro sta più stretto ai rossoneri che agli uomini di Allegri, accusati dal giocatore di non aver fatto un solo tiro nello specchio della porta: “La Juve non ha fatto un tiro in porta, mentre a noi è mancato solo il goal per vincere la partita. Avremmo sicuramente meritato di più. Abbiamo un’ottima squadra, credo che sia ora il momento di tirare fuori le nostre qualità per dimostrare che possiamo lottare fino alla fine per lo scudetto“. Diaz, Milan, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel corso di un’intervista rilasciata a Sportmediaset, ad una settimana dall’attesissimo derby contro l’Inter capolista, l’attaccante del Milanè tornato a parlare del match disputato contro la Juventus nell’ultimo turno di campionato, finito in parità e a reti inviolate. A suo avviso, il risultato di San Siro sta più stretto ai rossoneri che agli uomini di Allegri, accusati dal giocatore di non averun solonello specchio della porta: “La Juve non haunin porta, mentre a noi è mancato solo il goal per vincere la partita. Avremmo sicuramente meritato di più. Abbiamo un’ottima squadra, credo che sia ora il momento di tirare fuori le nostre qualità per dimostrare che possiamo lottare fino alla fine per lo scudetto“., Milan, ...

