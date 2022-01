Bologna, inserimento nella corsa a Kaio Jorge (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Bologna si inserisce nella corsa per l’attaccante Kaio Jorge della Juventus, le ultime sul classe 2002 Anche il Bologna si inserisce nella corsa all’attaccante Kaio Jorge. Il brasiliano della Juventus in questi ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre. Il suo spazio alla Juventus con l’arrivo di Vlahovic è ancor più ridotto ed ecco che la possibilità prestito potrebbe essere una soluzione vantaggiosa. Nelle ultime ore si è inserito anche il Bologna, ma la concorrenza è folta. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilsi inserisceper l’attaccantedella Juventus, le ultime sul classe 2002 Anche ilsi inserisceall’attaccante. Il brasiliano della Juventus in questi ultimi giorni è stato accostato a diverse squadre. Il suo spazio alla Juventus con l’arrivo di Vlahovic è ancor più ridotto ed ecco che la possibilità prestito potrebbe essere una soluzione vantaggiosa. Nelle ultime ore si è inserito anche il, ma la concorrenza è folta. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

