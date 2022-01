Vaccini: Gimbe, con ricalcolo dati Sardegna non arriva a 78% (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cala al 77,4% la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sardegna, rispetto alla media italiana che supera l'80%. Lo rileva la Fondazione Gimbe, spiegando che il dato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cala al 77,4% la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in, rispetto alla media italiana che supera l'80%. Lo rileva la Fondazione, spiegando che il dato ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Gimbe Vaccini: Gimbe, con ricalcolo dati Sardegna non arriva a 78% Cala al 77,4% la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sardegna, rispetto alla media italiana che supera l'80%. Lo rileva la Fondazione Gimbe, spiegando che il dato risente di ricalcoli pari a 51.786 cicli completi in meno tra il 18 e il 25 gennaio 2022. L'Isola quindi, a dispetto delle precedenti comunicazioni estrapolate dal sito ...

Piemonte in testa alle Regioni italiane per il numero di terze dosi già somministrate CUNEO CRONACA - Dalla classifica pubblicata dalla Fondazione Gimbe il Piemonte si conferma, insieme alla Valle d'Aosta, in testa alle regioni italiane per numero ..."OPEN NIGHT LAST CALL VACCINI" ALL'...

