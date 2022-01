Roma, un altro acquisto a centrocampo dopo Oliveira? (Di giovedì 27 gennaio 2022) Testa ancora sul mercato per Tiago Pinto, il ds della Roma cerca altre occasioni tra i centrocampisti in tutta l’Europa e il suo mirino cade nuovamente sul centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka. Xhaka Arsenal Roma Nonostante il grande impatto di Oliveira nell’ambiente giallorosso la società medita ad un altro colpo e ritenta il centrocampista dell’Arsenal tanto corteggiato i mesi scorsi. Il rapporto tra lui e Arteta sono ai ferri corti ormai da tempo ma la trattativa non è facile da intavolare in cosi pochi giorni dalla chiusura del mercato, infatti Pinto punta alla volontà del giocatore di andarsene e bloccarlo ora per il calciomercato estivo. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Testa ancora sul mercato per Tiago Pinto, il ds dellacerca altre occasioni tra i centrocampisti in tutta l’Europa e il suo mirino cade nuovamente sul centrocampista dell’Arsenal Granit Xhaka. Xhaka ArsenalNonostante il grande impatto dinell’ambiente giallorosso la società medita ad uncolpo e ritenta il centrocampista dell’Arsenal tanto corteggiato i mesi scorsi. Il rapporto tra lui e Arteta sono ai ferri corti ormai da tempo ma la trattativa non è facile da intavolare in cosi pochi giorni dalla chiusura del mercato, infatti Pinto punta alla volontà del giocatore di andarsene e bloccarlo ora per il calciomercato estivo. Daniele Scrazzolo

