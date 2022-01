Quirinale | Salvini | Draghi prezioso là dov' è | no giochini

(Di giovedì 27 gennaio 2022) "lì dov'è. Non acon i premier". Lo ha affermato Matteo. "Io sto lavorando nell'ambito del centrodestra e rimane quella la via maestra, per quanto mi riguarda. Non ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - francescocosta : Salvini: «Draghi al Quirinale lo voterei domani mattina. Se ci andasse, non credo che ci sarebbero le elezioni anti… - lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - infoitinterno : Quirinale 2022, Salvini prova a uscire da cul de sac: gioca carta nome istituzionale - infoitinterno : Quirinale, ecco cosa diceva Cassese di Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

... Casini e Cassese corteggiati dal centrodestra La guerra per iltra Lega e M5S: Di Maio e Giorgetti contro Conte eRenzi e la strategia sul: 'Draghi o Casini ma facciamo ..."Se passa Draghi ormai è perché lo vuole" ragionano sconsolati riifacendo i conti. Draghi alci sono demaiani che lo voterebbero. Su quello si spaccherebbe il movimento. Al Senato, ...Quirinale, la giornata in diretta. Nell'attesa di certificare la quarta fumata nera per l'elezione del presidente della Repubblica, le trattive tra i partiti sono nello stallo ...Roma, 27 gen - "Con salvini non ho parlato, ma vale per tutti: si decidano. L'altra volta avevo 400 delegati, ho fatto un nome (quello di Sergio Mattarella, ndr) e l'ho portato a casa. Oggi ne ho 40 a ...