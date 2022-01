Presidente della Repubblica | torna il nome di Frattini Salvini prova a stringere

Advertising

Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - CarloVerdelli : Aveva disperante ragione Primo Levi: “La peste si è spenta ma l’infezione serpeggia”. Appena picchiato in Italia un… - AvvocatoMaisto : Gaius Iulius Caesar, votiamo il Presidente della repubblica italiana! - LucaViaggio : RT @matteorenzi: L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimostra una… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della

'Come mai i Ferragnez non hanno mostrato interesse per l'elezione delRepubblica?': Pietro Senaldi, condirettore di Libero , si è posto questa domanda durante la diretta dalla redazione del quotidiano per commentare l'elezione del prossimo capo dello ...ElezioniRepubblica , il leaderLega Matteo Salvini prova a mettere un punto fermo: "Continuo a essere fiducioso e ottimista per natura, confido che domani ci sarà il. Il ...Stasera su Canale 5 Enrico Lucci entra in missione per convincere i politici italiani a tirare per le lunghe l’elezione del prossimo presidente della repubblica: «Altrimenti noi che facciamo?». Da ...Un momento per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto, in particolare le donne e la palermitana Olga Renata Castelli, non sopravvissuta ad Auschwitz. Si è tenuto oggi, al Giardino dei Giusti ...