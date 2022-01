Ora è ufficiale, Amici 21 non andrà in onda domenica (Di giovedì 27 gennaio 2022) La nube del Covid si abbatte anche su Maria De Filippi. In queste ore la signora di Canale 5 deve fronteggiare una crisi ad Amici 21, che impedisce lo svolgimento regolare del programma. Perché Amici non va in onda domenica 30 Gennaio Come vi avevamo detto ieri, diversi ballerini sono risultati positivi al covid. Inizialmente si è pensato che la registrazione fosse saltata per poi essere riprogrammata per sabato. Un’altra alternativa sarebbe stata una diretta domenica 30 Gennaio. Ma entrambe le soluzioni non si sono rese possibili e ora non resterà che aspettare la settimana prossima per la nuova registrazione. È la prima volta che succede nella storia di Amici, finora il covid non era riuscito a creare così tanti disagi alla produzione. Che cosa verrà trasmesso al posto della ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 27 gennaio 2022) La nube del Covid si abbatte anche su Maria De Filippi. In queste ore la signora di Canale 5 deve fronteggiare una crisi ad21, che impedisce lo svolgimento regolare del programma. Perchénon va in30 Gennaio Come vi avevamo detto ieri, diversi ballerini sono risultati positivi al covid. Inizialmente si è pensato che la registrazione fosse saltata per poi essere riprogrammata per sabato. Un’altra alternativa sarebbe stata una diretta30 Gennaio. Ma entrambe le soluzioni non si sono rese possibili e ora non resterà che aspettare la settimana prossima per la nuova registrazione. È la prima volta che succede nella storia di, finora il covid non era riuscito a creare così tanti disagi alla produzione. Che cosa verrà trasmesso al posto della ...

Advertising

romeoagresti : #Bentancur: in queste ore l’#AstonVilla formulerà un’offerta ufficiale. La palla passa ora alla #Juventus e alla vo… - sbonaccini : Ora è ufficiale! Munzir e il piccolo Mustafa saranno curati al Centro protesi Vigorso di Budrio. Entrambi siriani… - romeoagresti : Il capo scout dell’#AstonVilla, ieri, era a San Siro. Nessuna offerta ufficiale formulata alla #Juve, solo un sonda… - Renato65497671 : ORA MANCA SOLO IL VIA, TV oggi dice..USA UFFICIALE INTERVENTO SUI Tassi usa. minimo 3 massimo 4..servira' per abbas… - Adalber23771532 : RT @vettoandrea: Ora possiamo dirlo robin #gosens è un giocatore ufficiale dell'#inter benvenuto gosens. -