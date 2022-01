"Non mi piace il metodo. Da dove spunta?". Il nome di Frattini scatena La Russa: FdI-Salvini, tensione alle stelle (Di giovedì 27 gennaio 2022) E alla fine rispuntò Franco Frattini. Potrebbe essere il nome che Matteo Salvini è pronto a portare al vertice di centrodestra in vista del quinto voto sul Quirinale, quello di domani, venerdì 28 gennaio. Un nome su cui era già piovuto il "niet" del Pd agli inizi dell'infinita trattativa. Il "no comment" della Lega, di fatto, conferma che non si tratta di una boutade. Ma il nome di Frattini fa scattare Fratelli d'Italia, almeno Ignazio La Russa, che spende parole di fuoco. "Frattini è persona stimabile, ma non mi risulta che sia nelle recenti interlocuzioni del centrodestra, di sicuro non con Fratelli d'Italia", premette il senatore. "E nemmeno da parte degli altri gruppi che stamani hanno partecipato al vertice del centrodestra che non hanno fatto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) E alla fine rispuntò Franco. Potrebbe essere ilche Matteoè pronto a portare al vertice di centrodestra in vista del quinto voto sul Quirinale, quello di domani, venerdì 28 gennaio. Unsu cui era già piovuto il "niet" del Pd agli inizi dell'infinita trattativa. Il "no comment" della Lega, di fatto, conferma che non si tratta di una boutade. Ma ildifa scattare Fratelli d'Italia, almeno Ignazio La, che spende parole di fuoco. "è persona stimabile, ma non mi risulta che sia nelle recenti interlocuzioni del centrodestra, di sicuro non con Fratelli d'Italia", premette il senatore. "E nemmeno da parte degli altri gruppi che stamani hanno partecipato al vertice del centrodestra che non hanno fatto il ...

