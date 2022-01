Matteo - Rafa, è la notte che cambia il mondo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Berrettini a un passo dal grande salto di qualità: Nadal ultimo difensore dell'ancien regime. Ed è ancora una volta Italia - Spagna di PAOLO FRANCI Leggi su quotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Berrettini a un passo dal grande salto di qualità: Nadal ultimo difensore dell'ancien regime. Ed è ancora una volta Italia - Spagna di PAOLO FRANCI

E' il momento del sorpasso Tocca a Matteo Berrettini mettersi in spalla il mondo del tennis e rovesciare il pronostico contro Rafa Nadal nella semifinale degli Open australiani. Una sfida per cuori forti, come quello del "Man ...

Matteo Berrettini blinda il 6° posto nel ranking ATP! Contro Nadal è duello per la top-5: chi vince fa festa Se accederà alla finale sarà quinto con 5758 punti, se vincerà il torneo sarà sempre quinto ma con 6558 punti Matteo Berrettini salirà infatti al quinto posto della graduatoria internazionale se doves ...

