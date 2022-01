Il Vlahovic-day si avvicina | spunta la data delle visite mediche!

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il-day siper la Juventus. Attesissimo a Torino il bomber serbo. I tifosi bianconeri non vedono l’ora di esultare ai gol del loro nuovo numero 28. In attesa che Morata lasci la 9 è questo il numero scelto dall’ ormai ex-Fiorentina.-Fiorentina La società di Torino cerca di accelerare le pratiche, già domani, il bomber sarà in città. Fissatemediche di rito e subito dopo l’incontro con i dirigenti per la firma del contratto. L’attuale capocannoniere della Serie A, proprio domani, spegnerà appena 22 candeline e non poteva immaginare compleanno migliore. Solo il campo saprà dare risposta effettiva ma, sicuramente, sarà un compleanno pieno di emozioni per il calciatore.

daniimpera31 : RT @GiGiglio99: Ma cazzo dormite è il Vlahovic day - nafavolaa : RT @GiGiglio99: Ma cazzo dormite è il Vlahovic day - GiGiglio99 : Ma cazzo dormite è il Vlahovic day - riccwtch : RT @villaneveismo_: BUON DUSAN VLAHOVIC DAY EVERYONE E ANCHE BUON COMPLEANNO A LUI - fraancij : buon Dusan Vlahovic day a tutti però ora annunciatelo @juventusfc -

È il. L'agente del serbo, Darko Ristic, è partito stamane da Belgrado per incontrare la Juventus, rappresentata dall'ad Arrivabene e dal dg Cherubini. L'obiettivo del vertice torinese, al ...... tutti gli aggiornamenti sull'arrivo di Dusan alla Juventus e sul Gosens, il trasferimento dall'Atalanta all'Inter è ad un passo.