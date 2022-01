Giorgio Mastrota | Io il più ricco della tv? No | i ricchi sono Scotti e Bonolis

(Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Itv, quelli veri,altri. Prima di me ce ne è una sporta, però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mimai fermato', ha spiegato. Il re delle telepromozioni in Italia,, è riuscito a costruirsi una vera e propria fortuna e, secondo la rivista Chi, c'è qualcuno che lo ritiene il piùtv, motivo per cui lo stessosi è sentito in dovere di rispondere: "Sì,di spirito". Durante un'intervista pubblicata da Il Fatto Quotidianoha spiegato: "Io il piùtv? Itv, quelli veri, ...

lo conosciamo tutti per essere un noto conduttore e soprattutto è considerato il re delle televendite. In tutti questi anni lo abbiamo visto in tv in diverse occasioni, ma soprattutto ...a breve, Covid permettendo, si sposerà con la compagna Floribeth Gutierrez. 'Da due anni rimandiamo a causa Covid, a maggio ci riproveremo: rito civile e poi festa in agriturismo con ...'I ricchi della tv, quelli veri, sono altri. Prima di me ce ne è una sporta, però va detto che guadagno bene e che in 30 anni non mi sono mai fermato', ha spiegato Giorgio Mastrota. Il re delle telepr ...Giorgio Mastrota, il re delle telepromozioni in Italia, è al settimo cielo. In Valtellina, Mastrota ha trovato il paradiso: “Qui è una meraviglia, mi sento sempre in vacanza. I ricchi della tv, quelli ...