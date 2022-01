Enrico Letta e Matteo Salvini | gara di coraggio tra astensione e scheda bianca

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Alla quarta votazione trionfa la prudenza. I due schieramenti non fanno nomi. Il centrodestra non entra neanche nell’urna, per paura di finire in mille pezzi. La Lega dice no a Casini. Le correnti trasversali paralizzano M5S. Ma anche il Pd non si sente affatto bene

Il principale sponsor di Casini è Matteo Renzi , che ha "lavorato" per la sua candidatura, tessendo una tela con il centrodestra e con. A favore sono quindi Italia Viva, i centristi. ...Cosi' il segretario del Pdarrivando a Montecitorio per il vertice con M5S e Leu prima dell'avvio della quarta gioranta di ...Il Partito democratico di Enrico Letta è sempre più stabilmente il primo partito del Paese. E tra tutti i nomi per il Colle gli italiani continuano a preferire Sergio Mattarella. È quanto emerge ...Alla quarta votazione trionfa la prudenza. I due schieramenti non fanno nomi. Il centrodestra non entra neanche nell’urna, per paura di finire in mille pezzi.