Elon Musk è pronto a sperimentare il primo chip nel cervello umano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Punta a Marte, promette di portarci presto tutti in orbita, e intanto Elon Musk è pronto anche ad impiantare chip nel cervello umano: la notizia sta rimbalzando sui siti di news di tutto il mondo in seguito alla comparsa su Internet di un'offerta di lavoro per un «responsabile di studi clinici» «ispirato» e «disponibile e desideroso a spingersi avanti e oltre» per Neurolink, che è appunto la società di impianti cerebrali da lui fondata. «Ciò significa - riferisce Mit Technology Review - che probabilmente sta pianificando di tentare il suo primo intervento chirurgico su un essere umano per installare la sua interfaccia cerebrale ad alta larghezza di banda». Il nuovo esperimento di Elon Musk arriva dopo il successo di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Punta a Marte, promette di portarci presto tutti in orbita, e intantoanche ad impiantarenel: la notizia sta rimbalzando sui siti di news di tutto il mondo in seguito alla comparsa su Internet di un'offerta di lavoro per un «responsabile di studi clinici» «ispirato» e «disponibile e desideroso a spingersi avanti e oltre» per Neurolink, che è appunto la società di impianti cerebrali da lui fondata. «Ciò significa - riferisce Mit Technology Review - che probabilmente sta pianificando di tentare il suointervento chirurgico su un essereper installare la sua interfaccia cerebrale ad alta larghezza di banda». Il nuovo esperimento diarriva dopo il successo di ...

