Covid | Cariplo e Bocconi aiutano i ragazzi in difficoltà nello studio

MILANO (ITALPRESS) – Verrà presentata il 31 gennaio, alle 14.30, in occasione di "Scuola, Pandemia e Resilienza", evento organizzato dall'Università Bocconi, la terza edizione di TOP – Tutoring Online Program, che punta a raccogliere la disponibilità di 2500 giovani per aiutare altrettanti studenti delle scuole medie inferiori in difficoltà nello studio e nelle relazioni, come conseguenza della situazione vissuta nei mesi di pandemia.All'evento prenderanno parte tra gli altri Gianmario Verona (Rettore dell'Università Bocconi), Giovanni Fosti (Presidente Fondazione Cariplo), Giannantonio Bissaro (Consigliere delegato Fondazione Invernizzi), Patrizio Bianchi (Ministro dell'Istruzione), Michela Carlana (ricercatrice di Harvard), Eliana La Ferrara (ricercatrice dell'Università

