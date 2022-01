Covid a Napoli, 5 morti in un 24 ore tra Pozzuoli e Monte di Procida (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore nell’area flegrea, nei comuni di Pozzuoli e Monte di Procida, si sono registrati cinque decessi dovuti al coronavirus. Ne hanno dato notizia i sindaci di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia e di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese dalle proprie pagine Facebook. A Pozzuoli le vittime del Covid sono salite a 121, dall’inizio dell’epidemia, solo 15 in gennaio, mentre nel comune Montese sono in totale 15, con 467 persone positive. A Pozzuoli, secondo i dati forniti dall’Asl Napoli 2 Nord, sono state 206 le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore su 1415 tamponi esaminati che porta il totale dei contagiati a 14207 da marzo 2020. Nell’ultima giornata si registrano per contro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore nell’area flegrea, nei comuni didi, si sono registrati cinque decessi dovuti al coronavirus. Ne hanno dato notizia i sindaci di, Vincenzo Figliolia e didi, Giuseppe Pugliese dalle proprie pagine Facebook. Ale vittime delsono salite a 121, dall’inizio dell’epidemia, solo 15 in gennaio, mentre nel comunese sono in totale 15, con 467 persone positive. A, secondo i dati forniti dall’Asl2 Nord, sono state 206 le persone risultate positive al virus nelle ultime 24 ore su 1415 tamponi esaminati che porta il totale dei contagiati a 14207 da marzo 2020. Nell’ultima giornata si registrano per contro ...

