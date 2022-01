Christian Perronne e i convegni antivaccinisti in Lussemburgo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella stessa identica maniera con cui in Italia al Senato i contrari a vaccini e green pass organizzano convegni e conferenze dove invitano a parlare quei quattro gatti con titoli accademici che gli danno corda, lo stesso avviene anche all’estero. Il 12 gennaio 2022 alla Camera dei Deputati del Lussemburgo è stato invitato Christian Perronne, personaggio che qui su BUTAC abbiamo già conosciuto a inizio pandemia: nel 2020 era infatti uno dei sostenitori dell’idrossoclorochina come cura per la COVID. Perronne da tempo viene contestato dalla comunità scientifica in Francia per le sue posizioni non solo sulla COVID-19, ma anche sulla malattia di Lyme. In Lussemburgo ha tenuto un discorso che in Italia gira, già sottotitolato, negli ambienti boh vax. La conferenza a cui ha partecipato ... Leggi su butac (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella stessa identica maniera con cui in Italia al Senato i contrari a vaccini e green pass organizzanoe conferenze dove invitano a parlare quei quattro gatti con titoli accademici che gli danno corda, lo stesso avviene anche all’estero. Il 12 gennaio 2022 alla Camera dei Deputati delè stato invitato, personaggio che qui su BUTAC abbiamo già conosciuto a inizio pandemia: nel 2020 era infatti uno dei sostenitori dell’idrossoclorochina come cura per la COVID.da tempo viene contestato dalla comunità scientifica in Francia per le sue posizioni non solo sulla COVID-19, ma anche sulla malattia di Lyme. Inha tenuto un discorso che in Italia gira, già sottotitolato, negli ambienti boh vax. La conferenza a cui ha partecipato ...

