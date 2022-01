Capello: «Solo il Napoli può dare fastidio all’Inter. De Laurentiis sa dove andare, è un esempio positivo» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Fabio Capello che parla anche del Napoli. Grazie a Vlahovic la Juventus può anche rientrare in corsa per lo scudetto? «No, il distacco è eccessivo e l’Inter è troppo forte. Secondo me l’unica squadra ancora in grado di competere per il titolo è il Napoli. Se tiene alta la tensione e continua a tenere il ritmo senza buttare via altri punti». Il Napoli, dicevamo. Sembra che si stia muovendo con maggiore prudenza rispetto alle avversarie. «Con intelligenza, direi. È a posto, ha un presidente che sa in quale direzione andare. Un esempio positivo». Quante chance ha di sorprendere l’Inter? «Dipende più dall’Inter che dal Napoli. Spalletti può Solo crescere, una volta recuperati i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Fabioche parla anche del. Grazie a Vlahovic la Juventus può anche rientrare in corsa per lo scudetto? «No, il distacco è eccessivo e l’Inter è troppo forte. Secondo me l’unica squadra ancora in grado di competere per il titolo è il. Se tiene alta la tensione e continua a tenere il ritmo senza buttare via altri punti». Il, dicevamo. Sembra che si stia muovendo con maggiore prudenza rispetto alle avversarie. «Con intelligenza, direi. È a posto, ha un presidente che sa in quale direzione an. Un». Quante chance ha di sorprendere l’Inter? «Dipende più dche dal. Spalletti puòcrescere, una volta recuperati i ...

