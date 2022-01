VIDEO Australian Open 2022 | Collins-Cornet 7-5 6-1 | la statunitense torna in semifinale a Melbourne

Advertising

Eurosport_IT : 'Io e Berrettini ai quarti è una cosa bella da vedere. Con lui ho un ottimo rapporto' ?????? L'intervista completa:… - eziomauro : Australian Open, Berrettini fischiato dal pubblico dopo il successo con Monfils urla: 'Non sento' - Eurosport_IT : Per chi si fosse perso il match di #Sinner agli Australian Open, ci siamo noi! ???????? Spoiler: alla fine sarete moooo… - sportface2016 : #AustralianOpen 2022: gli highlights della sfida tra #Sinner e #Tsitsipas, valida per i quarti di finale - Ilarioforjuve : Grazie lo stesso @janniksin Sei un grande il futuro è tuo. @AustralianOpen AUSTRALIAN OPEN - Tsitsipas domina, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Australian

... valevole per i quarti di finale degliOpen 2022 e terminato 6 - 3, 6 - 4, 6 - 2 in ... Di seguito ildei migliori momenti del match tra Sinner e Tsitsipas, valso al greco un posto in ...Diretta Sinner Tsitsipas/Open 2022 streamingtv: quarto di fuoco! Il giovane canadese ha sorpreso Marin Cilic e si sta confermando torneo dopo torneo; cresciutissimo, forse non ha ...«Matteo ci hai proprio emozionato tutti, qui da Guess My Age (su TV8, dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30) volevamo dirti "Non sento, non sento, non sento”. Viva Matteo. Siete stati grandi, verament ...di Rita Maria Stanca Creare i futuri professionisti dell’Information Technology el contempo generare uno scambio reciproco perché anche chi apprende crea e dà qualcosa. Nasce con questo duplice obiett ...