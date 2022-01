Viaggio a Doha | aspettando la Coppa del Mondo 2022

(Di giovedì 27 gennaio 2022) E’ una forte ondata di cambiamento quella che sta infiammando il Qatar, minuscolo Paese del Golfo Persico che ha strappato all’arido deserto km di sabbia per creare un’avveniristica città del futuro, pur con la volontà di mantenere e custodire le tradizioni. La quintessenza della sua atmosfera mediorientale colpisce pure il viaggiatore esperto. Bastano pochi attimi soltanto, una volta atterrati, per capire la raffinatezza e l’eleganza di questo Paese, il cui emblema più rappresentativo è senza dubbio la Sheikka Mozah, seconda moglie dell’emiro Hamad bin Khalifa al-Thani e madre dell’attuale. Icona di moda che ha saputo combinare lo stile occidentale moderno con una tradizionale sensibilità araba, Mozah ha creato la Qatar Foundation portando direttamente qui le migliori università americane e istituzioni internazionali di altissimo livello. National Museum of Qatar.jpg National Museum ...

Viaggio Doha

